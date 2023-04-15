Karadağ’da birlik beraberlik

Lefke Karadağ’da oynanan karşılaşmada Lefke ilk devrenin sondakikalarında, konuk Kç.Kaymaklı ise ikinci devrenin son dakikalarında attıkları birere golle sahadan birer puanla ayrıldılar

Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Özal Çağlayan, Emre Çevikdal

Lefke: İrfan, Aykut, Kemal Solkanat, Okan, Mustafa Tahsildaroğulları, Yılmaz Şipal, Chibuzor, Armstrong, Behiç, Arda Karanfiloğlu, Yakup

K.Kaymaklı: Salih, Mehemt Kaygısız, Emre Nazik, Arda Kortay, Hasan Çakır, İbrahim Kaba, Ahmet Hatay, Adnan, Kemal Varan, Bahadır, Yağış

Goller: 41. Dk. Chibuzor (Lefke), 86. Dk. Tuğrul (K. Kaymaklı



AKSA Süper Ligin 26. Haftasında Lefke ile Küçük Kaymaklı, Lefke 16 Ağustos Stadında konuk etti.

Maçın ilk devresinde Küçük Kaymaklı, Lefke karşısında özellikle Ahmet Hatay ile pozisyonlar bulurken, kaleci İrfan rakibe gol izni vermedi. Son bölümde Lefke, Chibuzor ile gol bulunca devre 1 – 0 tamamlandı.

İkinci devrede de Lefke uzun süre skoru korurken, özellikle son bölümde Küçük Kaymaklı baskısı arttı. 86’da kalabalık içerisinde Tuğrul’un şutu ağlara gidince maç 1 – 1 tamamlandı.

Bu sonuçla Lefke puanını 36’ya çıkarırken Küçük Kaymaklı ise 31 puana yükseldi.

