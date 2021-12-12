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Karadağ’a lider döndüler

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Kazananın lider olacağı maçta Lefke, Merit Alsancak Yeşilova’yı deplasmanda golcüleri Hermann 2 ve Kasım’ın golleriyle mağlup ederek Karadağ’a lider döndü. Fidelis’in adadan kaçması nedeniyle yabancısız maça çıkan Merit Alsancak Yeşilova, 2 kez yakaladığı beraberliği koruyamayarak evinde mağlup olarak liderlik şansını kullanamadı

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Karadağ’a lider döndüler
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Stadyum: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler:  Fehim Dayı, Özal Çağlayan, Fatih Bardakçıoğlu
MAY: Kemal (65.Dk İrfan), Billy Osman, Mejdi,Mustafa Salk, Mehmet Tekin, Yasin Doğan, Bayram, Eyüp, Vakkas (79.Dk Memduh), Gökhan, Mustafa Vardi
Lefke:  Mehmet Özeralp, Kasım (85.Dk Yılmaz Şipal), Kemal, Semih, Hermann, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Aykut (48.Dk Yılmaz Şipal), Aziz (60.Dk Yakup), Kaan, Rahmi
Goller: 45.Dk Gökhan,64.Dk Yasin (M.Alsancak Yeşilova)- 9 ve 49.Dk Hermann, 80.Dk Kasım (Lefke)
 
AKSA Süper Lig'de Lefke deplasmanda Merit Alsancak Yeşilova ile Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda karşılaştı. Menekşe beyazlılar maçı 3-2 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.
Karşılaşmada Lefke'ye galibiyeti getiren golleri Hermann Kouao (2) ve Kasım Tağman kaydederken, Gökhan Sarıoğlu ve Yasin Doğan'ın golleri Merit Alsancak Yeşilova'ya puan getirmedi.
Maçta Lefke’den Aziz, Merit Alsancak Yeşilova’dan ise kaleci Kemal Molla sakatlanarak oyuna devam edemediler.
 
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Etiketler; #lefke #Yasin Doğan #Merit Alsancak Yeşilova
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