Karadağ’a lider döndüler

Kazananın lider olacağı maçta Lefke, Merit Alsancak Yeşilova’yı deplasmanda golcüleri Hermann 2 ve Kasım’ın golleriyle mağlup ederek Karadağ’a lider döndü. Fidelis’in adadan kaçması nedeniyle yabancısız maça çıkan Merit Alsancak Yeşilova, 2 kez yakaladığı beraberliği koruyamayarak evinde mağlup olarak liderlik şansını kullanamadı

Stadyum: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Özal Çağlayan, Fatih Bardakçıoğlu

MAY: Kemal (65.Dk İrfan), Billy Osman, Mejdi,Mustafa Salk, Mehmet Tekin,

Lefke: Mehmet Özeralp, Kasım (85.Dk Yılmaz Şipal), Kemal, Semih, Hermann, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Aykut (48.Dk Yılmaz Şipal), Aziz (60.Dk Yakup), Kaan, Rahmi

Goller: 45.Dk Gökhan,64.Dk Yasin (M.Alsancak Yeşilova)- 9 ve 49.Dk Hermann, 80.Dk Kasım (Lefke)



AKSA Süper Lig'de Lefke deplasmanda

Karşılaşmada Lefke'ye galibiyeti getiren golleri Hermann Kouao (2) ve Kasım Tağman kaydederken, Gökhan Sarıoğlu ve Yasin Doğan'ın golleri Merit Alsancak Yeşilova'ya puan getirmedi.

Maçta Lefke’den Aziz, Merit Alsancak Yeşilova’dan ise kaleci Kemal Molla sakatlanarak oyuna devam edemediler.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural StadıFehim Dayı, Özal Çağlayan, Fatih BardakçıoğluKemal (65.Dk İrfan), Billy Osman, Mejdi,Mustafa Salk, Mehmet Tekin, Yasin Doğan , Bayram, Eyüp, Vakkas (79.Dk Memduh), Gökhan, Mustafa VardiMehmet Özeralp, Kasım (85.Dk Yılmaz Şipal), Kemal, Semih, Hermann, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Aykut (48.Dk Yılmaz Şipal), Aziz (60.Dk Yakup), Kaan, Rahmi45.Dk Gökhan,64.Dk Yasin (M.Alsancak Yeşilova)- 9 ve 49.Dk Hermann, 80.Dk Kasım (Lefke)AKSA Süper Lig'de Lefke deplasmanda Merit Alsancak Yeşilova ile Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda karşılaştı. Menekşe beyazlılar maçı 3-2 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.Karşılaşmada Lefke'ye galibiyeti getiren golleri Hermann Kouao (2) ve Kasım Tağman kaydederken, Gökhan Sarıoğlu ve Yasin Doğan'ın golleri Merit Alsancak Yeşilova'ya puan getirmedi.Maçta Lefke’den Aziz, Merit Alsancak Yeşilova’dan ise kaleci Kemal Molla sakatlanarak oyuna devam edemediler.