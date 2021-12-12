Karadağ’a lider döndüler

Stadyum: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Özal Çağlayan, Fatih Bardakçıoğlu
MAY: Kemal (65.Dk İrfan), Billy Osman, Mejdi,Mustafa Salk, Mehmet Tekin, Yasin Doğan, Bayram, Eyüp, Vakkas (79.Dk Memduh), Gökhan, Mustafa Vardi
Lefke: Mehmet Özeralp, Kasım (85.Dk Yılmaz Şipal), Kemal, Semih, Hermann, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Aykut (48.Dk Yılmaz Şipal), Aziz (60.Dk Yakup), Kaan, Rahmi
Goller: 45.Dk Gökhan,64.Dk Yasin (M.Alsancak Yeşilova)- 9 ve 49.Dk Hermann, 80.Dk Kasım (Lefke)
AKSA Süper Lig'de Lefke deplasmanda Merit Alsancak Yeşilova ile Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda karşılaştı. Menekşe beyazlılar maçı 3-2 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.
Karşılaşmada Lefke'ye galibiyeti getiren golleri Hermann Kouao (2) ve Kasım Tağman kaydederken, Gökhan Sarıoğlu ve Yasin Doğan'ın golleri Merit Alsancak Yeşilova'ya puan getirmedi.
Maçta Lefke’den Aziz, Merit Alsancak Yeşilova’dan ise kaleci Kemal Molla sakatlanarak oyuna devam edemediler.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.