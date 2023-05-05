Kaptan Uğur, ikinci kez baba oldu

İbrahim DALOĞLU

Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nün yıldız futbolcusu ve kaptanı Uğur Gök ikinci kez baba oldu.

Uğur Gök ile Buğse Saadetoğlu çiftinin Alisa ismini koydukları kız bebekleri dün Mağusa Yaşam Hastanesi’nde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Gök çiftinin geçtiğimiz yıl Asil ismini verdikleri bir erkek bebekleri olmuştu.

Uğur Gök sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alisa Gök'ün sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini şu sözlerle duyurdu: Kızımız Alisa sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiştir. Annesinin ve bebeğin durumu gayet iyidir. Arayan soran mesaj atan herkese teşekkürler..."

Mağusa Türk Gücü de yaptığı paylaşımla "Aramıza hoşgeldin Alisa Gök" ifadeleriyle çifti tebrik etti.

