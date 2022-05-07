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Kaplıca Karadeniz 61’den kral transfer

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Kaplıca Karadeniz 61’den kral transfer
BTM 2. Lig ekibi Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü 1. Lig gol kralı Dörtyol futbolcusu Berkant İstanbul’u transfer etti.
Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü başkanı Metin Genç transfer ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
Bu sezon SFC DÖRTYOL takımıyla 28 golle 1. Ligde gol kralı olan BERKANT İSTANBUL kulübümüze hayırlısı olsun . Trabzonlu hemşerimiz bu sezon KAPLICA formasıyla bize büyük katkı sağlayarak şampiyonlukta yardımcı olacağına eminiz. Transferi için bize sponsor olan Ramazan Gundogdu abime ve SFC DÖRTYOL kulüp başkanı Erhan Öztürk abime çok teşekkür ederiz .
 
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