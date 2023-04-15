Kaplan, Kartal'ı avladı

Merit A. Yeşilova konuk olduğu Yenicami'yi 2- 1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Berk Bağrıkara, YusufcanDönder

Yenicami: İdris, Mehmet Göktaş, Emirhan, Yakup, Fikret, Hascan, Cenker, Sylla, Karan, Ali Bayır, Hasan Yumuşak

Alsancak Yeşilova: Kemal, Billy Osman, Mejdi, Memduh, Fidelis, Cemal, Eyyüp, Gökhan, Güvenç, Mehmet Fatih, Mustafa Vardi



AKSA Süper Ligin 26. Hafta maçında Yenicami, Alsancak Yeşilova‘yı Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.

Maçın ilk devresinde her 2 takım da açık futbolu tercih ederken, düşük tempoya rağmen, pozisyonlu bir ilk devre yaşandı. Alsancak Yeşilova’nın Güvenç’in güzel golü ile 1 – 0 öne geçtiği ilk devre Sylla’nın golüyle 1 – 1 tamamlandı.

İkinci devrede de 2 takımın açık futbolu devam ederken, özellikle Alsancak Yeşilova birçok pozisyona girdi. Sonradan oyuna giren Yasin ile 2 – 1 öne geçen Alsancak Yeşilova, Cemal ve Yasin net pozisyonları değerlendiremedi. Maç da 2 – 1 sona erdi.

