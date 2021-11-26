Kadınlar Ligi’ne başvurular sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Ligi’ne başvurular devam ediyor.
15 Kasım 2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla başvuruların başladığı duyurulurken, 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 17.00’ye kadar Kadınlar Ligi’ne başvuru alınacağı belirtildi. Kadınlar Ligi’nin statüsünün yapılacak başvuruların ardından belirleneceği açıklandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.