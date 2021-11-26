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Kadınlar Ligi’ne başvurular sürüyor

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Kadınlar Ligi’ne başvurular sürüyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Ligi’ne başvurular devam ediyor.
15 Kasım 2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla başvuruların başladığı duyurulurken, 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 17.00’ye kadar Kadınlar Ligi’ne başvuru alınacağı belirtildi. Kadınlar Ligi’nin statüsünün yapılacak başvuruların ardından belirleneceği açıklandı.
 
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