Kadınlar Ligi’nde 4. Hafta heyecanı

KTFF tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde heuecan devam ediyor.

Kadınlar Ligi’nde bugün iki, yarın ise üç maç oynanarak 4. Hafta maçları tamamlanmış olacak.



Puma Kadınlar Ligi 4.Hafta programı şöyle

15 Nisan 2023, Cumartesi

16.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Merit Alsancak Yeşilova (Mehmetcan Erli)

11.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Dem s Cons. Mağusa SA-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor (Buse Bağrıkara)

16 Nisan 2023, Pazar

16.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Taşkınköy (YusufcanDönder)

11.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaBazaarG.Gücü-Hamitköy (Serdar Gürpınar)

16.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Doğan T.Birliği-Küçük Kaymaklı (Selim Kaynarca)



