Kadınlar Ligi ilk hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 1.hafta programı belli oldu.

25 Mart Cumartesi günü başlayacak Kadınlar Ligi’nde 11. Takım mücadele edecek.

Puma Kadınlar Ligi 1.Hafta programı şöyle:

25 Mart 2023, Cumartesi

15.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor-Doğan Türk Birliği

11.30 Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası’nda Taşkınköy-China Bazaar Gençlik Gücü

11.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı-Merit Alsancak Yeşilova

26 Mart 2023, Pazar

15.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Binatlı

11.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Dem’s Cons. Mağusa SA

