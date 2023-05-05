Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda yarı finalistler belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda yarı finale yükselen son takım Girne’de Doğan Türk Birliği’ni 4-3 mağlup eden Yonpaş Dumlupınar oldu. China Bazaar Gençlik Gücü, Dem’s Cons. Mağusa SA ve Vadili takımları daha önce yarı finale yükselen takımlar olmuştu.

Çeyrek Final karşılaşmalarında alınan sonuçlar:

China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Küçük Kaymaklı TSK (4-2)

Merit Alsancak Yeşilova SK – Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi (2-4)

Vadili TÇBSK – Taşkınköy SK (9-0)

Doğan T.Birliği-Y.Dumlupınar (3-4)

Yarı Final Eşleşmeleri:

China Bazaar Gençlik Gücü – Yonpaş Dumlupınar

Dem’s Con. Mağusa SA-Vadili

