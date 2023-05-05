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Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda yarı finalistler belli oldu

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Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda yarı finalistler belli oldu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda yarı finale yükselen son takım Girne’de Doğan Türk Birliği’ni 4-3 mağlup eden Yonpaş Dumlupınar oldu. China Bazaar Gençlik Gücü, Dem’s Cons. Mağusa SA ve Vadili takımları daha önce yarı finale yükselen takımlar olmuştu.
Çeyrek Final karşılaşmalarında alınan sonuçlar:
China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Küçük Kaymaklı TSK (4-2)
Merit Alsancak Yeşilova SK – Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi (2-4)
Vadili TÇBSK – Taşkınköy SK (9-0)
Doğan T.Birliği-Y.Dumlupınar (3-4)
Yarı Final Eşleşmeleri:
China Bazaar Gençlik Gücü – Yonpaş Dumlupınar
Dem’s Con. Mağusa SA-Vadili
 
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