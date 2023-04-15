Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda ilk tur kuraları çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucu finale kadar eşleşmelerin tümü belirlendi. Kupada 1.tur ve çeyrek final tek maç elimasyon, yarı final ise çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
Eşleşmeler şöyle;
1.TUR
Vadili TÇBSK - Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
Doğan Türk Birliği - Hamitköy ŞHSK
Binatlı YSK - Taşkınköy SK
ÇEYREK FİNAL
ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK - Küçük Kaymaklı TSK
Doğan Türk Birliği / Hamitköy ŞHSK galibi - Yonpaş Dumlupınar TSK
Merit Alsancak Yeşilova SK - Dem'sCons. Mağusa Spor Akademisi
Vadili TÇBSK / Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor galibi - Binatlı YSK / Taşkınköy SK galibi
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