Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda ilk tur kuraları çekildi

Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Kupada 1.tur ve çeyrek final tek maç elimasyon, yarı final ise çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucu finale kadar eşleşmelerin tümü belirlendi. Kupada 1.tur ve çeyrek final tek maç elimasyon, yarı final ise çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Eşleşmeler şöyle;

1.TUR

Vadili TÇBSK - Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor

Doğan Türk Birliği - Hamitköy ŞHSK

Binatlı YSK - Taşkınköy SK

ÇEYREK FİNAL

ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK - Küçük Kaymaklı TSK

Doğan Türk Birliği / Hamitköy ŞHSK galibi - Yonpaş Dumlupınar TSK

Merit Alsancak Yeşilova SK - Dem'sCons. Mağusa Spor Akademisi

Vadili TÇBSK / Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor galibi - Binatlı YSK / Taşkınköy SK galibi

