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Kadın futbolcular da Futbolcular Derneği bünyesinde olacak

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Kadın futbolcular da Futbolcular Derneği bünyesinde olacak
Futbolcular Derneği’nin yeni başkanı Mehmet Çil, göreve gelir gelmez dernek üyeliği konusunda açılıma giderken, kadın futbolcuları da derneğe üye yapacak.
Mehmet Çil başkanlığındaki Futbolcular Derneği yönetim kurulu, kadın futbolcuları derneğe üye yapmaya başladı.
Mehmet Çil’in yönetim kurulunda, Kadınlar Ligi Sorumluları olarak ise Çiğdem Acarbaş ile Didem Mülazim görev yapacak.
Bu arada Futbolcular Derneği yönetimi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek.
 
 
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