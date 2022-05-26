Kadın futbol şenliği Lefkoşa'da yapılacak

KTFF tarafından organize edilen Kadın Futbol Şenliği’nin sonuncusu 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 16.00’da Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda 7 takımın katılımıyla gerçekleşecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Kadın Futbol Şenliği kapsamında son şenliğini Lefkoşa’da gerçekleştiriyor. 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak olan şenlik Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda gerçekleşecek. Organizasyonuna 7 takım katılacak. Şenliğin sponsorluğunuEziç üstlenecek.

EZİÇ: “BU KIVILCIMI ATEŞLEMEK BİZLERİN ELİNDEDİR”

Gerçekleşecek olan şenlikle ilgili olarak görüşlerini aktaran Eziç Direktörü Sıla Eziç, çok heyecanlı olduklarını ve Eziç ailesi olarak çok güzel bir hazırlık içerisinde olduklarını kaydetti. Kendisinin bir futbol aşığı olduğunu ve kadınların da bu arenada olması gerektiğini belirten Eziç, “Futbolu şahsen çok seviyorum, benim için de bu organizasyona destek vermek ayrı bir öneme sahiptir. Kadınlarımızın, kız çocuklarımızın futbol oynaması, sporun içerisinde yer almaları inanın çok değerli. Bu değeri yüceltmek de bizlerin asli görevidir. Ben elimden gelen tüm katkıyı hem bu organizasyonda hem de bundan sonraki süreçte kadın futbolu için yapacağım.”dedi. Ülkenin hem ekonomik hem de sosyal anlamda zor bir dönemden geçtiğini ve sporun bu bağlamda olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Eziç, “28 Mayıs Cumartesi günü Küçük Kaymaklı’da olacağız. Güzel bir organizasyon olacak. Ben herkesi gelip güçlü kadınlarımızı görmeye davet ediyorum, biz ekibimizle orada olacağız.”dedi. Sıla Eziç, KTFF’nin bu konudaki çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, “Ülkede kadınlar her alanda olmalıdır. Futbolun içerisinde de, sporun içerisinde de diğer sektörlerde ve branşlarda da. Bu bağlamda KTFF güzel bir işe imza atıyor, biz de elimizden geldiğince katkı yapıyoruz. Bir kıvılcım yakıldı, bunu ateşlemek ve yüceltmek bizlerin elindedir.”diye konuştu.

KANAN: “YAVAŞ YAVAŞ LİGE HAZIRLANIYORUZ”

KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan da şenliklerin sonuncusunu Lefkoşa’da gerçekleştireceklerini ve artık lige odaklanacaklarını ifade ederek, “Girne ve Gazimağusa’da çok güzel bir ortam oldu. Takımlar kaynaştı, futbolcular birbiriyle iletişim kurdu. Biz o iki organizasyondan büyük keyif aldık. Lefkoşa ile finali yapıp artık lig için çalışmalara başlıyoruz. Şenliklerde sponsorlarımızdan büyük katkı ve destek gördük. Maddi ve manevi olarak yanımızda yer aldılar bizimle bir ekip gibi çalıştılar. Bu bağlamda Lefkoşa’daki organizasyonun sponsoru olan Eziç’e çok teşekkür ederim. Kadın futbolu konusunda onlar da en az bizim kadar heyecanlı ve istekli.”dedi. Takımları yavaş yavaş lige hazırladıklarını ve sürekli olarak iletişim halinde olduklarını belirten Kanan, adımları yavaş attıklarını ve sağlam temeller üzerine bir lig inşa etmek istediklerini söyledi.

LİG İÇİN TOPLANTI 30 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ

Öte yandan KTFF Eğitim Üst Kurulu “Kadınlar Futbol Ligi” için toplantı gerçekleştirecek. 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 18.00’de KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek olan toplantıda kulüplerin lig öncesi görüş ve önerileri alınacak. Planlamalardaki aşamalar kulüplere anlatılacak. KTFF kadınlar ligine katılmayı düşünen tüm kulüpleri bu toplantıya davet etti.

