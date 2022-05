Kadın Futbol Şenliği bu kez Gazimağusa ev sahipliğinde yapıldı

Mağusa Spor Akademisi, Yonpaş Dumlupınar, Mormenekşe, Küçük Kaymaklı, Vadili ve China B.Gençlik Gücü takımlarının katıldığı şenlik PR Plus Reklam Ajansı sponsorluğunda Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda gerçekleşti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadın Futbol Şenliği bu kez Gazimağusa’da yapıldı. Mağusa Spor Akademisi, Yonpaş Dumlupınar, Mormenekşe, Küçük Kaymaklı, Vadili ve China Bazaar Gençlik Gücü takımlarının katıldığı şenlik PR Plus Reklam Ajansı sponsorluğunda Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda gerçekleşti. Çok eğlenceli ve renkli geçen şenlikte tüm takımlar birbiriyle karşılaştı. Girne’nin ardından Gazimağusa’daki organizasyon da izleyicilerin ilgisini çekti.

YİĞİTTÜRK: “KADINLAR BULUNDUĞU HER ORTAMA GÜZELLİK VE DİSİPLİN GETİRİR”

Gazimağusa’daki şenliğin sponsorluğunu üstlenen PR Plus Reklam Ajansı Direktörü Feriha Yiğittürk, beklediği gibi çok renkli ve güzel bir ortam gördüğünü söyledi. Kadınların bulunduğu her ortama güzellik ve disiplin getirdiğini kaydeden Yiğittürk, burada 150’nin üzerinde kadın futbolcuyu ve antrenörleriyle yöneticilerini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ülkede kadın futbolunun gelişimine kendisinin de katkı koymaktan geri kalmayacağını ve ülke gençliğini sporun içerisinde tutmaları gerektiğini belirten Yiğittürk, “Biz de organizasyonda çok eğlendik. Bizim için de yeni bir mecraydı, çok keyifli oldu. Dilerim bundan sonra devamı gelir, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun hedeflediği Kadınlar Ligi de yeniden canlanır. Ben tüm kadın sporcularımızın ve idarecilerin gözünde o arzuyu ve isteği gördüm. Yanlarında olduğum ve bir nebze de olsa destek olabildiğim için gururluyum.”dedi.

EKMEKÇİ: “EKİP OLARAK CİDDİ EMEK VE ÇABA SARF EDİYORUZ”

KTFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi ise yaklaşık 160 kadın futbolcunun katıldığı çok güzel bir organizasyon gerçekleştiğini ve hedeflenen Kadınlar Futbol Ligi için ilk adımların bu şenliklerle atıldığını belirtti. Ekmekçi, ülkede yeniden kadın futbolunu ayağa kaldırmayı hedeflediklerini ve bu bağlamda emek vermekten ve katkı koymaktan şahsen büyük keyif aldığını belirterek, “KTFF olarak özellikle kadın futbolu ve altyapılar konusunda harıl harıl çalışıyoruz. Ekip olarak ciddi emek ve çaba sarf ediyoruz. Bu ülke geleceğine dair, her platformda yapacak çok şey vardır. Yeter ki istek, arzu olsun. Şenliklerimizin üçüncüsünü 28 Mayıs’ta Lefkoşa’da yapıyoruz, ardından hedefimiz önce Kadınlar Ligi. Ardından Federasyon Kupası ve Kadın Milli Takımı’nı zorlayacağız. Bunu da başaracağız. Yeter ki kulüpler, yanımızda olan kadın futbolcular ve değerli iş insanları yanımızda dursun.”dedi.

KANAN: “KULÜPLER VE SPORCULAR ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ KURMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan ise kadın futbolunu yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarını, Girne’nin ardından Gazimağusa’daki Kadın Futbol Şenliği’nden de alınlarının akıyla çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi. Organizasyona katılan tüm takımların kendileri için değerli olduğunun altını çizen Kanan, “Takım sayıları gün geçtikçe artmaya başladı. Bu şenlikler güzel bir kıvılcımı başlattı. Daha önce katılan Vadili, Miracle Değirmenlik, Küçük Kaymaklı, China Bazaar Gençlik Gücü, Mağusa Spor Akademisi ve Yonpaş Dumlupınar’ın yanına yeni bir takımımız olan Mormenekşe ve Hamitköy gibi takımlarımız da katıldı. Bunun için çok mutluyuz.”dedi. Kadın sporcularımızın elinden tutulması gerektiğini ve kulüplerin bu noktada bu gençlere sahip çıktığını belirten Kanan, “Herşey güzel gidiyor, belirli bir plan program doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adımlarımızı birer birer atıyoruz. Hem takımlar arasında hem de sporcular arasında güçlü bir bağ kurmamız ciddi anlamda çok önemli.”dedi.

ÜÇÜNCÜ ŞENLİK 28 MAYIS’TA LEFKOŞA’DA

Kanan ayrıca Gazimağusa’daki organizasyona sponsorluk yapan PR Plus Reklam Ajansı Direktörü Feriha Yiğittürk’e de destekleri için teşekkür ederken, Kadın Futbol Şenliği’nin üçüncüsünün 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 16.00’da Lefkoşa’da bu kez Eziç sponsorluğunda gerçekleşeceğini kaydetti. Kanan, şenliğe katılım gösterecek olan kulüplerin 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar başvuru yapması gerektiğini hatırlattı.