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Kadıköy'de kazanan yok

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Fenerbahçe, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada geliri afet bölgesine bağışlanacak özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

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Kadıköy'de kazanan yok
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Stat: Ülker
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Ogün Kamacı
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Yiğit Efe Demir (Dk. 90 Yusuf Kocatürk), Nazım Sangare (Dk. 85 Muhammet İmre), Mert Hakan Yandaş, Miguel Crespo, Jin-Ho Jo (Dk. 62 Bora Aydınlık), Ahmet Necat Aydın, Pedro (Dk. 85 Ensar Brahic), Serdar Dursun
Zenit: Vasyutin (Dk. 46 Odoevskiy), Erokhin, Chistyakov, Adamov, Krugovol (Dk. 87 Shaikhtdinov), Sutormin, Santos (Dk. 46 Wendel), Bakaev (Dk. 76 Saus), Malcom (Dk. 87 Vakhania), Claudinho (Dk. 46 Rodrigao), Mantuan
Goller: Dk. 7 Mert Hakan Yandaş, Dk. 68 Bora Aydınlık (Fenerbahçe), Dk. 21 Malcom (Penaltıdan), Dk. 42 Claudinho (Zenit)
 
Milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada geliri afet bölgesine bağışlanacak özel maçta Fenerbahçe ile Rusya ekibi Zenit, Ülker Stadı'nda karşılaştı.
4 gole sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe'nin gollerini 7. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 68. dakikada Bora Aydınlık kaydetti.
Zenit'in golleri ise 21. dakikada Malcom (Penaltı) ve 42. dakikada Claudinho'dan geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe'de Pedro penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Sarı lacivertlilerde 2003 doğumlu Jin-ho Jo ile 2005 doğumlu Bora Aydınlık oynadıkları futbolla taraftarlardan tam not aldı. Bora 60'dan sonra dahil olduğu maçta oynadığı güzel futbolu şık bir golle süsledi.
 
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