K. Kaymaklı’da kötü gidişat istifa getirdi

Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden K.Kaymaklı’da ilk 2 haftada alınan kötü sonuçlar istifa getirdi.

Yeşil-siyahli ekibin teknik patronu Kadir Hakel bugün yönetimle yaptığı toplantı sonrasında istifasını yönetime sundu.

Yönetim, Kadir Hakel’in istifasını kabul ederek, bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

