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K. Kaymaklı’da kötü gidişat istifa getirdi

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K. Kaymaklı’da kötü gidişat istifa getirdi
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Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden K.Kaymaklı’da ilk 2 haftada alınan kötü sonuçlar istifa getirdi.
Yeşil-siyahli ekibin teknik patronu Kadir Hakel bugün yönetimle yaptığı toplantı sonrasında istifasını yönetime sundu.
Yönetim, Kadir Hakel’in istifasını kabul ederek, bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür edildi.
 
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