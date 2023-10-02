K. Kaymaklı’da kötü gidişat istifa getirdi

Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden K.Kaymaklı’da ilk 2 haftada alınan kötü sonuçlar istifa getirdi.
Yeşil-siyahli ekibin teknik patronu Kadir Hakel bugün yönetimle yaptığı toplantı sonrasında istifasını yönetime sundu.
Yönetim, Kadir Hakel’in istifasını kabul ederek, bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür edildi.
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