K. Kaymaklı’da çifte imza

Necati KÜLAHLILAR

Süper lig takımlarından Küçük Kaymaklı daha önce anlaşmaya vardığı Halil Turan ve Muhammet Ali Uçar’a bugün Futbol Federasyonu’nda imzaları attırdı.

Başkan Akay Aşina ile birlikte Futbol Federasyonu’na giden tecrübeli ayaklar kendilerini K.Kaymaklılı yapan sözleşmelere imza atarak yeşil-siyahlı formayı giydiler.

