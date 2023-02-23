Jesus’a 1 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a 1 maç ceza verdi

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Jesus'a 1 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye 30 gün hak mahrumiyeti ve 270 bin lira, sarı-lacivertli yöneticilerden Erol Bilecik'e ise 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün kaleci antrenörü Özden Öngün de 1 maç men ve 26 bin lira para cezası aldı.

Fenerbahçe Kulübüne çeşitli gerekçelerle 246 bin lira, YukatelKayserispor'a da 56 bin lira para cezası verildi.

PFDK, Trabzonspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kuzey kale arkası alt tribünündeki taraftarların 1 maç elektronik biletlerinin bloke edilmesine karar verdi.