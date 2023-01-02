“İyi futbolumuza devam etmek istiyoruz”

Mesarya takımının genç teknik direktörü Nazım Aktunç, ligin ikinci devresinde iyi futbollarına devam etmekle birlikte ligin üst tarafında kalmak istediklerini ifade etti

Aksa Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren Mesarya takımı ilk devreyi 3. sırada tamamlayarak oldukça başarılı bir devre geçirdi.

Mesarya takımının genç teknik direktörü Nazım Aktunç ilk devreyle ilgili görüşlerini ve 2. devre hazırlıklarını açıkladı.

Ligin ilk devresinde olumlu işler yaptıklarını belirten Mesarya Teknik Direktörü Nazım Aktunç, ligin ikinci devresinde başarılı sürece devam etmek istediklerini söyledi. 9-12 Ocak tarihleri arasında yurtiçi kampına dahil olacaklarını ifade eden Aktunç, 2 hazırlık karşılaşması ile devre arası çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

TAKIM SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİRDİ

Ligin ilk devresinde takımından istediği verimi aldığını belirten Mesarya teknik direktörü Nazım Aktunç, oynadıkları futbol ve ortaya koydukları performansla bunu gördüklerini söyledi. İlk devrenin planladığı ve beklediği gibi geçtiğini söyleyen Aktunç, takımının sürekli kendini geliştirdiğini ve performansını yukarıya çektiğini aktardı.

İYİ BİR DEVRE ARASI PLANLADIK

Ligin ikinci devresinde ayni çizgide kalmak için iyi bir devre arası planladıklarını belirten Mesarya teknik direktörü Nazım Aktunç, 9-12 Ocak tarihlerinde Mağusa’da kamp planladıklarını, 7 Ocak’ta Düzkaya, 14 Ocak’ta ise Yeniboğaziçi ile hazırlık maçı yapacaklarını belirtti. Kadroyu genişletmek adına transfer çalışması da yaptıklarını ifade eden genç çalıştırıcı, ligin ikinci devresinde iyi futbollarına devam etmekle birlikte ligin üst tarafında kalmak istediklerini sözlerine ekledi.

