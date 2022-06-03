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İstanbulspor Süper Lig'de

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İstanbulspor, Spor Toto 1.Lig play-off final maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan son takım oldu

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İstanbulspor Süper Lig'de
MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e çıkan son takım İstanbulspor oldu.
TRT SPOR'daki dev finalde Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.
İstanbulspor, Spor Toto 1.Lig play-off final maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u İbrahim Yılmaz'ın 33 ve 45+9. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup ederek Süper Lig biletini aldı.
Bandırmaspor'un tek golünü Philippe Keny 45+3'te penaltıdan kaydetti.
Süper Lig'de son olarak 2004-2005'te yer alan İstanbulspor, 23 sezon mücadele ettiği ligde 756 maça 237 galibiyet, 229 beraberlik ve 290 yenilgi yaşadı.
2004-2005 sezonunda 17. sırada yer alarak Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 5 sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, 2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'e kadar yükseldi.
 
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