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İstanbulspor finalde

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Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. İstanbulspor ilk maçtaki skor avantajıyla finale kaldı

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İstanbulspor finalde
İstanbulspor deplasmanda 4-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 1-0 mağlup ayrılsa da ilk maçtaki skor avantajıyla adını finale yazdıran taraf oldu.
Erzurumspor'un galibiyet golünü 87. dakikada Arvydas Novikovas penaltıdan kaydetti.
Maçın 85. dakikasında İstanbulspor'da Ali Yaşar kırmızı kart gördü.
İstanbulspor finalde Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan (Dk. 76 Muhammer Sarıkaya), Rroca, Melih Kabasakal, Topalli (Dk. 88 Tuncer Duhan Aksu), Ethemi (Dk. 50 Kağan Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 76 Emir Gültekin)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Süleyman Koç), Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Estrela (Dk. 81 Shala), Gökhan Alsan (Dk. 70 Batuhan Artarslan), Olanare (Dk. 58 Malle), Novikovas, Emircan Altıntaş (Dk. 70 Hasek) , Eren Tozlu
Gol: Dk. 87 Novikovas (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Ali Yaşar (İstanbulspor)
 
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