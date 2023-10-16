İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi

İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Hakan Yakın'ın getirildiğini açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İstanbulspor'da ligin ilk 4 haftasında yaşanan ikişer mağlubiyet ve beraberliğin ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı. Sarı-siyahlı takım, son 3 maçına ise yardımcı antrenör Olcay Demir yönetiminde çıkmıştı.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde hanesine 2 puan yazdırabilen İstanbulspor, 19. sırada yer alıyor.
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