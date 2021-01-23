İstanbul'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor mücadelesinden kazanan çıkmadı.

Çaykur Rizespor'da Abdullah Durak, 33. dakikada gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

49. dakikada Braian Samudio'nun penaltıdan kaydettiği golle Çaykur Rizespor, İstanbul deplasmanında 1-0 öne geçti.

Medipol Başakşehir, 64. dakikada Mehmet Topal'ın golüyle skora denge getirdi: 1-1.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kart gördü

Bu sonuçla son üç maçından sadece 2 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir haftayı 24 puanla, Çaykur Rizespor ise 25 puanla kapattı.

