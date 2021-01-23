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İstanbul'da kazanan çıkmadı

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Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

İstanbul'da kazanan çıkmadı
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor mücadelesinden kazanan çıkmadı.
Çaykur Rizespor'da Abdullah Durak, 33. dakikada gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
49. dakikada Braian Samudio'nun penaltıdan kaydettiği golle Çaykur Rizespor, İstanbul deplasmanında 1-0 öne geçti. 
Medipol Başakşehir, 64. dakikada Mehmet Topal'ın golüyle skora denge getirdi: 1-1.
90+1. dakikada Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kart gördü
Bu sonuçla son üç maçından sadece 2 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir haftayı 24 puanla, Çaykur Rizespor ise 25 puanla kapattı.
 

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Etiketler; #Başakşehir #Rizespor
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