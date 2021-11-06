İstanbul'da Karadeniz fırtınası esti

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 90+5'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, bu sonuçla rakibiyle puan farkını 10'a çıkardı

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Vodafone Park Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor güldü. Bordo-mavili ekibin golleri 45+4'te Abdülkadir Ömür ile 90+5'te Andreas Cornelius'tan gelirken, Beşiktaş'ın tek sayısını 62'de Cyle Larin kaydetti.

Bu sonuçla lider Trabzonspor puanını 30'a yükseltirken, son 6 maçın 4'ünü kaybeden Beşiktaş 20 puanda kaldı.

Beşiktaş sahaya; Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Ghezzal, Alex, Pjanic, Larin, Güven 11'iyle çıktı.

Trabzonspor ise; Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny 11'iyle maça başladı.

Mücadelenin 27. dakikasında kendini yere bırakan Anastasios Bakasetas, tedavisi sonrası bir süre kendini saha içinde denedi. Kısa süre sonra yeniden yerde kalan Yunan futbolcu,  31. dakikada yerini vatandaşı Siopis'e bıraktı. 

Trabzonspor, 45+4. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Beşiktaş, 62. dakikada Trabzonsporlu Trondsen'in savunmada büyük hatasında Cyle Larin ile golü buldu. Skora denge geldi: 1-1.

90+6. dakikada tüm hatlarıyla hücumdayken kontraatak yiyen Beşiktaş, Cornelius'un golüyle bitime az bir süre kala 2-1 geriye düştü.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Maç bitiminde Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

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