İsmail’in şansızlığı sürüyor

Süper Ligin yeni ekiplerinden Yeniboğaziçi’nin genç yeteneklerinden İsmail Köseoğlu, yeniden menisküsünden sakatlandı.
Genç yetenek Etik Hastanesinde Dr. Hüseyin Kalgay tarafından menisküs ameliyatı oldu.
Sezon başı antrenmanlarında Teknik direktör Kılıç Ali Kahraman gözüne giren ancak şansız bir şekilde tekrar sakatlanan İsmail’in yeşil sahalara 3 ay içinde dönmesi bekleniyor..
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