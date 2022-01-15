İskele Trabzonspor liderlik aşkına

SFC 1461 İskele Trabzon konuk ettiği Vadili karşısında, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup 5.haftanın zirveyi ilgilendiren karşılaşmasında SFC 1461 İskele Trabzon, 2-0 geriye düştüğü maçta Vadili’yi 3-2 mağlup ederek çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

SFC 1461 İskele Trabzon konuk ettiği Vadili karşısında, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Vadili Furkan Çırakoğlu ve Uğur Ökeli’nin golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen Kenan İrfanoğlu, Yasin Kurt ve Hüseyin Külahlılar’ın gollerine engel olamadı ve mücadeleyi 3-2 kaybetti.

Vadili, mücadelenin son dakikasında skor 2-2’yken golü bulmasına rağmen, hakem Şakir Azizoğlu golü elle atıldığı gerekçesiyle iptal ederken, dönen pozisyonda SFC 1461 İskele Trabzon golü buldu ve maçı kazanan taraf oldu.