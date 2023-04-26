İnce çapraz bağ ameliyatı oldu

İbrahim DALOĞLU
Aksa Süper Lig ekibi Cihangir’in sezon başında Görneç Kulübü’nden transfer ettiği Necati İnce yaşadığı diz sakatlığı sonrasında ameliyat oldu.
Cihangirin genç yıldızı Necati İnce yaşadığı sakatlığın ardından ön çapraz bağ ameliyatı oldu. Ameliyatı başarılı geçen İnce’nin en kısa sürede çalışmalara başlayacağı bildirildi.
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