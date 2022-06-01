İlyas Yılmaz Miracle Karşıyaka’da

Miracle Değirmenlik takımını geçtiğimiz sezon AKSA 1'nci Ligi'nde attığı gollerle süper lige taşıyan isimlerin başında gelen golcü futbolcu İlyas Yılmaz, MiracleCash&More’un bu yıl ana sponsor ve isim sponsoru olduğu Miracle Karşıyaka'ya transfer oldu.
Transferin imza töreninde Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan, Miracle Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Umut Düzdaban ve Miracle Karşıyaka Kulübü Eş başkanı Ezel Kaynak ile futbolcu İlyas Yılmaz yer aldı.
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