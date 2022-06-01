banner762
banner815
Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu
Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu
5 0
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
12 0
 
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
30 0
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
25 0
"Kapalı alanlarda maske takmaya devam edelim”
43 0
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
15 0
111 0
banner797
banner794

İlyas Yılmaz Miracle Karşıyaka’da

banner476

Süper Ligin yeni ekibi Miracle Değirmenlik’in süper lige çıkmasına büyük pay sahibi olan İlyas Yılmaz, Miracle Karşıyaka’nın başarısı için yeşil sahada mücadele edecek

banner825
İlyas Yılmaz Miracle Karşıyaka’da
Miracle Değirmenlik takımını geçtiğimiz sezon AKSA 1'nci Ligi'nde attığı gollerle süper lige taşıyan isimlerin başında gelen golcü futbolcu İlyas Yılmaz, MiracleCash&More’un bu yıl ana sponsor ve isim sponsoru olduğu Miracle Karşıyaka'ya transfer oldu.
Transferin imza töreninde Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan, Miracle Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Umut Düzdaban ve Miracle Karşıyaka Kulübü Eş başkanı Ezel Kaynak ile futbolcu İlyas Yılmaz yer aldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.