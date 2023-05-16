İlyas Yılmaz Miracle Değirmenlik’te

Geride kalan sezonu Miracle Karşıyaka’da tamamlayan TC’li oyuncu İlyas Yılmaz yeni sezonda Miracle Değirmenlik formasını terletecek. Dün sabah saatlerinde Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan ve As Başkanı Ebru Törehan ile bir araya gelen İlyas Yılmaz sezon öncesi yeşil – beyazlılarla anlaşma sağladı.
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