İltaç ikinci kez baba oldu

Aksa 1. Lig’in batı bölgesi ekibi Yalova’nın takım kaptanlarından İltaç Keçeli ikinci kez baba olma mutluluğunu yaşadı. Yakın Doğu Hastanesi’nde gerçekleşen doğum sonrasında Merdiye-İltaç Keçeli çiftinin bir oğulları sağlıklı şekilde dünyaya geldi.
Yalova Spor Kulübü sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
“En küçük YALOVALI
Takım kaptanlarımızdan İltaç Keçeli'nin oğlunun dünyaya geldiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunmaktayız. İltaç Keçeli'nin küçük oğluna ailesiyle birlikte sağlıklı uzun bir ömür dileriz.”
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