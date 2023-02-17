İltaç ikinci kez baba oldu

Aksa 1. Lig’in batı bölgesi ekibi Yalova’nın takım kaptanlarından İltaç Keçeli ikinci kez baba olma mutluluğunu yaşadı. Yakın Doğu Hastanesi’nde gerçekleşen doğum sonrasında Merdiye-İltaç Keçeli çiftinin bir oğulları sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Yalova Spor Kulübü sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“En küçük YALOVALI

Takım kaptanlarımızdan İltaç Keçeli'nin oğlunun dünyaya geldiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunmaktayız. İltaç Keçeli'nin küçük oğluna ailesiyle birlikte sağlıklı uzun bir ömür dileriz.”

