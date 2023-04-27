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İlkokullar futbolda şampiyon Özgürlük İlkokulu

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Şehit Ertuğrul İlkokulu ile Özgürlük İlkokulu arasında Göçmenköy Antrenman Sahasında şampiyonun belirlendiği final maçında Özgürlük İlkokulu maçı 3-0 kazanarak şampiyon oldu

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İlkokullar futbolda şampiyon Özgürlük İlkokulu
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Şampiyon Melekler İlkokullar arası Futbol Birinciliğinde final ve üçüncülük maçları oynandı.
Şehit Ertuğrul İlkokulu ile Özgürlük İlkokulu, İlkokullar arası futbol birinciliğinde finale yükselen takımlar olmuşlardı. Şehit Ertuğrul İlkokulu ile Özgürlük İlkokulu arasında Göçmenköy Antrenman Sahasında şampiyonun belirlendiği final maçında Özgürlük İlkokulu baştan sona üstün oynadı. Güzelyurt ekibi maçı 3 – 0 kazandı. Final maçından önce oynanan üçüncülük maçında Yakın Doğu İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu’nu 5 – 4 mağlup ederek üçüncü oldu. Şampiyon Melekler İlkokullar arası Futbol Birinciliğinde sıralama şöyle oldu:
1-Özgürlük İlkokulu
2- Şehit Ertuğrul İlkokulu
3- Yakın Doğu İlkokulu
4 - 9 Eylül İlkokulu
 
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