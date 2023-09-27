İlk haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-25 Eylül 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Cemal Yaşınses (Alsancak Yeşilova SK) 2 Maç
DeverAkeemOrgill (Doğan Türk Birliği) 2 Maç
Mert Ateş (Mesarya SK) 1 Maç
Emek Kırılmaz (Esentepe KKSK) 1 Maç
Orhan Kalaycı (Dem’sCons. Çanakkale TSK) 3 Maç
Atakan Demir (Mormenekşe GBSK) 1 Maç
Umut Ali Başar (Girne Halk Evi) 1 Maç
Fikret Ercenap (Düzkaya KOSK) 1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Muhammed Ensar Bek (Alsancak Yeşilova SK) 1 Maç
Erdoğan Emiroğulları (Doğan Türk Birliği) 1 Maç
Ahmet Sakallı (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1) 24.09.2023 tarihinde AKSA A2 1.Lig’de Gönyeli Stadı’nda Gönyeli SK ile Hamitköy ŞHSK arasında oynanan müsabakada, oyunun durduğu esnada birbirilerine tekme ve tokat atmak suretiyle kavga ettikleri raporlardan tespit edilen HamitköyŞHSK’nın 114976 lisans numaralı futbolcusu Ahmet Osman Yürün ve Gönyeli SK’nın 116736 lisans numaralı futbolcusu Uğur İsmetoğulları’na DT 45 (1) ihlalinden dolayı 45 (1) (a) uyarınca 4’er resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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