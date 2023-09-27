İlk haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-25 Eylül 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Cemal Yaşınses (Alsancak Yeşilova SK) 2 Maç

DeverAkeemOrgill (Doğan Türk Birliği) 2 Maç

Mert Ateş (Mesarya SK) 1 Maç

Emek Kırılmaz (Esentepe KKSK) 1 Maç

Orhan Kalaycı (Dem’sCons. Çanakkale TSK) 3 Maç

Atakan Demir (Mormenekşe GBSK) 1 Maç

Umut Ali Başar (Girne Halk Evi) 1 Maç

Fikret Ercenap (Düzkaya KOSK) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Muhammed Ensar Bek (Alsancak Yeşilova SK) 1 Maç

Erdoğan Emiroğulları (Doğan Türk Birliği) 1 Maç

Ahmet Sakallı (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 24.09.2023 tarihinde AKSA A2 1.Lig’de Gönyeli Stadı’nda Gönyeli SK ile Hamitköy ŞHSK arasında oynanan müsabakada, oyunun durduğu esnada birbirilerine tekme ve tokat atmak suretiyle kavga ettikleri raporlardan tespit edilen HamitköyŞHSK’nın 114976 lisans numaralı futbolcusu Ahmet Osman Yürün ve Gönyeli SK’nın 116736 lisans numaralı futbolcusu Uğur İsmetoğulları’na DT 45 (1) ihlalinden dolayı 45 (1) (a) uyarınca 4’er resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



