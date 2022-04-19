İlk finalist MTG

Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında Mağusa Türk Gücü konuk olduğu Yenicami’yi 6-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı

Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında ilk maçı evinde 3-2 kaybeden Mağusa türk Gücü konuk olduğu Yenicami’yi adeta bozguna uğratarak 6-0 gibi farklı skorla mağlup ederek ligdeki şampiyonluğunu adını finale yazdırarak perçinledi.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda dün gece oynanan ve orta hakemliğini Fehim Dayı’nın yaptığı karşılaşmada Mağusa Türk Gücü maça hızlı başlayarak 16. dakikada Şenol, 20. dakikada Pote ve 31. dakikada yine Şenol’un golleriyle ilk devreyi 3-0 önde kapattı.

İkinci devreye yine iyi başlayan MTG takımı 55. dakikada Şenol’un golüyle skoru 4-0 yaptı. 60. dakikada Sadık Balarabe ile skoru 5-0 yaparken, 80. dakikada ise Pote kendisinin ikinci MTG’nin 6. golünü atarak maçın skorunu belirledi.

Karşılaşmanın ilk devresinin sonunda takımlar soyunma odalarına giderken şeref tribünü önünde başlayan tartışmalar sonucunda bir süre her iki takım taraftarları arasında gerginlikler yaşanırken, polis ekipleri araya girerek olayların büyümesini önledi.

GİRNE’DE DİĞER FİNALİST BELLİ OLUYOR

Kupada bugün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda saat 20.00’de Doğan Türk Birliği ile K.Kaymaklı finale yükselmek için mücadele edecek. İlk maçı K.Kaymaklı 1-0 kazanmıştı.

