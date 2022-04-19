banner762
banner815
Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da
Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da
5 0
İlk finalist MTG
İlk finalist MTG
28 0
 
Hakaretler havada uçuştu
Hakaretler havada uçuştu
94 0
İçkide indirim bilmecesi
İçkide indirim bilmecesi
13 0
Klasiklerde ilk yarış, Kuset-Coşkuner ikilisinin
Klasiklerde ilk yarış, Kuset-Coşkuner ikilisinin
12 0
Çocuklarıyla birlikte KKTC'ye kaçtılar
Çocuklarıyla birlikte KKTC'ye kaçtılar
207 0
Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok
Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok
19 0
banner797
banner794

İlk finalist MTG

banner476

Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında Mağusa Türk Gücü konuk olduğu Yenicami’yi 6-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı

banner825
İlk finalist MTG
Futbol  Federasyonu tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında ilk maçı evinde 3-2 kaybeden Mağusa türk Gücü konuk olduğu Yenicami’yi adeta bozguna uğratarak 6-0 gibi farklı skorla mağlup ederek ligdeki şampiyonluğunu adını finale yazdırarak perçinledi.
Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda dün gece oynanan ve orta hakemliğini Fehim Dayı’nın yaptığı karşılaşmada Mağusa Türk Gücü maça hızlı başlayarak 16. dakikada Şenol, 20. dakikada Pote ve 31. dakikada yine Şenol’un golleriyle ilk devreyi 3-0 önde kapattı.
İkinci devreye yine iyi başlayan MTG takımı 55. dakikada Şenol’un golüyle skoru 4-0 yaptı.  60. dakikada Sadık Balarabe ile skoru 5-0 yaparken, 80. dakikada ise Pote kendisinin ikinci MTG’nin 6. golünü  atarak maçın skorunu belirledi.
 Karşılaşmanın ilk devresinin sonunda takımlar soyunma odalarına giderken şeref tribünü önünde başlayan tartışmalar sonucunda bir süre her iki takım taraftarları arasında gerginlikler yaşanırken, polis ekipleri araya girerek olayların büyümesini önledi.
GİRNE’DE DİĞER FİNALİST BELLİ OLUYOR
Kupada bugün Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda saat 20.00’de Doğan Türk Birliği ile K.Kaymaklı finale yükselmek için mücadele edecek. İlk maçı K.Kaymaklı 1-0 kazanmıştı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.