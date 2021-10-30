İlk beraberliklerini aldılar

Binatlı ile Mesarya arasındaki maçtan gol sesi çıkmazken, ilk beraberliklerini alan 2 takım birer puanı hanesine yazdırdı

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Hüseyin Özaşık, Fatih Bardakçıoğlu

Binatlı: Yunus, Abdullah (Dk.62 Mehmet Avunç), Sertaç, Mehmet Neşe (Dk.85 Nevzat), Ali Özbahar, Kone, Darbaz (Dk.62 Hasan), Mustafa Süzgen (Dk.85 Cenkay), Mehmet Zaim (Dk.68 Berkem), Fikri, Alattin

Mesarya: Hasan Piro, Mustafa Ayker, Hüseyin Adal (Dk.73 Hüseyin Çıdamlı), İbrahim (Dk.84 Eren), Okan, Sinan, Joseph, Salahi (Dk.68 Oğuzhan), Mehmet Burçaklı (Dk.68 Kadir), Yusuf



AKSA Süper Ligin 7. haftasında Binatlı ile Mesarya arasındaki maçtan gol sesi çıkmazken, ilk beraberliklerini alan 2 takım birer puanı hanesine yazdırdı.

İyi bir seyirci kitlesinin izlediği maçta 2 takımın geliştirdiği ataklarda kaleciler Yunus ve Hasan forvetlere gol izni vermediler.

Son dakikada Kone ile net bir pozisyondan faydalanamayan Binatlı 4 puana yükselip düşme hattındakalırken, zirve yarışında yara alan Mesarya, 13 puana yükseldi.

