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İlk beraberliklerini aldılar

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Binatlı ile Mesarya arasındaki maçtan gol sesi çıkmazken, ilk beraberliklerini alan 2 takım birer puanı hanesine yazdırdı

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İlk beraberliklerini aldılar
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Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler:  Mustafa Öztugay, Hüseyin Özaşık, Fatih Bardakçıoğlu
Binatlı: Yunus, Abdullah (Dk.62 Mehmet Avunç), Sertaç, Mehmet Neşe (Dk.85 Nevzat), Ali Özbahar, Kone, Darbaz (Dk.62 Hasan), Mustafa Süzgen (Dk.85 Cenkay), Mehmet Zaim (Dk.68 Berkem), Fikri, Alattin
Mesarya: Hasan Piro, Mustafa Ayker, Hüseyin Adal (Dk.73 Hüseyin Çıdamlı), İbrahim (Dk.84 Eren), Okan, Sinan, Joseph, Salahi (Dk.68 Oğuzhan), Mehmet Burçaklı (Dk.68 Kadir), Yusuf
 
AKSA Süper Ligin 7. haftasında Binatlı ile Mesarya arasındaki maçtan gol sesi çıkmazken, ilk beraberliklerini alan 2 takım birer puanı hanesine yazdırdı.
İyi bir seyirci kitlesinin izlediği maçta 2 takımın geliştirdiği ataklarda kaleciler Yunus ve Hasan forvetlere gol izni vermediler.
Son dakikada Kone ile net bir pozisyondan faydalanamayan Binatlı 4 puana yükselip düşme hattındakalırken, zirve yarışında yara alan Mesarya, 13 puana yükseldi.
 

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Etiketler; #Binatlı #Mesarya
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