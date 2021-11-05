İlginç maçın kazananı Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip müsabakayı her iki devrede bulduğu birer golle 2-0 kazandı. Maçın son anları ise ilginç bir olaya sahne oldu

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 37. dakikada takımın Figueiredo ve 86'da Caulker'in attığı gollerle 2-0 kazandı. Kasımpaşa'da Eysseric, 90+2'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla maçın kalan kısmında takımını bir kişi eksik bıraktı. Bu sonucun ardından puanını 15'e çıkaran Gaziantep FK, maç fazlası ve averajla 11. sıraya yerleşti. Antep deplasmanından eli boş dönen Kasımpaşa ise 9 puan ve averajla 19. sırada konumlandı. Antep'te ilginç anlar Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, son düdüğün ardından, 5 dakika daha oynandı. Kalyon Stadı'nda yapılan ve 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Maç, 90+4. dakikada Özkahya'nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı ve takımlar soyunma odasına gitti. Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 5 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 5 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı. Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.