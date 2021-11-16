İktisatbank, BTM’ye sponsor oldu

Mustafa TÜRKOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig ve BTM 2.Lig için İktisatbank ile isim hakkı sponsorluğu sözleşmesi imzalıyor.

Yarın saat 10.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek imza töreninde aynı zamanda BTM Ligleri’nin hakem ücretleri ile ilgili olarak sporun bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile protokol imzalanacak.

Liglerin adı İktisatbank olacak

Gerçekleşecek imza töreninde Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal yer alacak. İmzalanacak protokol kapsamında 2021-2022 sezonunda BTM 1.Lig, İktisatbank BTM 1.Lig olarak anılacak. BTM 2.Lig ise yeni sezonda İktisatbank BTM 2.Lig olarak lanse edilecek.

