İktisatbank BTM 2.Lig'de fikstür Cuma günü çekilecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde fikstür 20 Mayıs 2022 Cuma günü çekilecek. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek olan fikstür çekimi saat 14.30'da başlayacak.
İktisatbank BTM 2.Ligi'nde gruplar şöyle;
1.GRUP
Akçay SK
Gayretköy GSK
Gaziveren SK
Poy Rent a Car Yeşilyurt SD
Yedidalga Aksu SK
Zümrütköy SK
2.GRUP
Akdeniz SKKD
Çamlıbel SK
Kalkanlı SK
Yeşil HarnıpKozanköy SK
Mevlevi SK
Yeşiltepe Ilgaz SD
3.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK
Alayköy SKKD
Bahçeli SK
Pınarbaşı ÇSK
Serhatköy SK
Şirinevler YSK
4.GRUP
Akıncılar GSK
Aslanköy GSD
Gaziköy SK
Kırıkkale TSK
Pergama SD
Yeniceköy ZSK
5.GRUP
Çayönü SK
Güvercinlik İYSK
Korkuteli GD
Pile TSK
Tuzla ABSK
Yenişehir SK
6.GRUP
Alaniçi YSK
AutoriteCivisil SK
Mutluyaka HSK
Ötüken TKOSK
SFC Boğaziçi SK
Tatlısu Seracılar SK
7.GRUP
Ardahan SD
Bafra SK
Dipkarpaz SK
Ergazi GSK
Kaplıca Karadeniz 61 SK
Yarköy PGSK
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