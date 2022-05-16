İktisatbank BTM 2.Lig'de fikstür Cuma günü çekilecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde fikstür 20 Mayıs 2022 Cuma günü çekilecek. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek olan fikstür çekimi saat 14.30'da başlayacak.

İktisatbank BTM 2.Ligi'nde gruplar şöyle;

1.GRUP

Akçay SK

Gayretköy GSK

Gaziveren SK

Poy Rent a Car Yeşilyurt SD

Yedidalga Aksu SK

Zümrütköy SK



2.GRUP

Akdeniz SKKD

Çamlıbel SK

Kalkanlı SK

Yeşil HarnıpKozanköy SK

Mevlevi SK

Yeşiltepe Ilgaz SD



3.GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK

Alayköy SKKD

Bahçeli SK

Pınarbaşı ÇSK

Serhatköy SK

Şirinevler YSK



4.GRUP

Akıncılar GSK

Aslanköy GSD

Gaziköy SK

Kırıkkale TSK

Pergama SD

Yeniceköy ZSK



5.GRUP

Çayönü SK

Güvercinlik İYSK

Korkuteli GD

Pile TSK

Tuzla ABSK

Yenişehir SK



6.GRUP

Alaniçi YSK

AutoriteCivisil SK

Mutluyaka HSK

Ötüken TKOSK

SFC Boğaziçi SK

Tatlısu Seracılar SK



7.GRUP

Ardahan SD

Bafra SK

Dipkarpaz SK

Ergazi GSK

Kaplıca Karadeniz 61 SK

Yarköy PGSK



