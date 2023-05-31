Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi. 9-10-11 Haziran 2023 tarihlerinde başlayacak olan ligde toplamda 48 takım 12 grupta mücadele edecek.



Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselirken, çeyrek finalin akabine yarı final ve final maçları oynanacak. Lig sonunda 3 takım adını İktisatbank BTM 1.Lig'e yazdıracak.

1.Haftanın programı şöyle;

1.GRUP

Doğancı SK - Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD

Yedidalga Aksu SK - Gaziveren SK

2.GRUP

Zümrütköy SK - Gayretköy GSK

Serhatköy SK - Akçay SK

3.GRUP

Kalkanlı SK - Çamlıbel SK

Sadrazam Kayalar SK - Tepebaşı SK

4.GRUP

Dağyolu Göçeri SK - Yeşiltepe SD

Şirinevler SK - Atoll Kozanköy SK

5.GRUP

Doğruyol Pınarbaşı ÇSK - Haspolat SGSK

Ağırdağ Boğaz TSK - Doğukent SK

6.GRUP

Yeniceköy ZSK - Aslanköy SK

Taşkent TSK - Alayköy SKKD

7.GRUP

Dilekkaya ASK - Gaziköy SK

Kırıkkale TSK - Pergama SD

8.GRUP

Tatlısu Seracılar SK - Alaniçi YSK

Bahçeli SK - Serdarlı GB

9.GRUP

Yenişehir SK - SB Ticaret Güvercinlik İYSK

Korkuteli GD - Çayönü SK

10.GRUP

Tuzlaspor - Boğaziçi SK

Royal Sun Ötüken TKOSK - Mutluyaka HSK

11.GRUP

Civisil SK - Bafra SK

Sun Republic Yarköy PGSK - Ergazi GSK

12.GRUP

Sipahi TSK - Dipkarpaz TSK

Halil Falyalı Kumyalı SK - Yedikonuk SK