Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi. 9-10-11 Haziran 2023 tarihlerinde başlayacak olan ligde toplamda 48 takım 12 grupta mücadele edecek.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselirken, çeyrek finalin akabine yarı final ve final maçları oynanacak. Lig sonunda 3 takım adını İktisatbank BTM 1.Lig'e yazdıracak.
1.Haftanın programı şöyle;
1.GRUP
Doğancı SK - Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD
Yedidalga Aksu SK - Gaziveren SK
2.GRUP
Zümrütköy SK - Gayretköy GSK
Serhatköy SK - Akçay SK
3.GRUP
Kalkanlı SK - Çamlıbel SK
Sadrazam Kayalar SK - Tepebaşı SK
4.GRUP
Dağyolu Göçeri SK - Yeşiltepe SD
Şirinevler SK - Atoll Kozanköy SK
5.GRUP
Doğruyol Pınarbaşı ÇSK - Haspolat SGSK
Ağırdağ Boğaz TSK - Doğukent SK
6.GRUP
Yeniceköy ZSK - Aslanköy SK
Taşkent TSK - Alayköy SKKD
7.GRUP
Dilekkaya ASK - Gaziköy SK
Kırıkkale TSK - Pergama SD
8.GRUP
Tatlısu Seracılar SK - Alaniçi YSK
Bahçeli SK - Serdarlı GB
9.GRUP
Yenişehir SK - SB Ticaret Güvercinlik İYSK
Korkuteli GD - Çayönü SK
10.GRUP
Tuzlaspor - Boğaziçi SK
Royal Sun Ötüken TKOSK - Mutluyaka HSK
11.GRUP
Civisil SK - Bafra SK
Sun Republic Yarköy PGSK - Ergazi GSK
12.GRUP
Sipahi TSK - Dipkarpaz TSK
Halil Falyalı Kumyalı SK - Yedikonuk SK