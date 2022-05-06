İktisatbank BTM 2. Ligi 28 Mayıs'ta başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Ligi’nin başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre lig 28-29 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak. Transfer dönemi de uzatılırken, takımlar 23 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yapılan açıklamada ligin fikstür çekiminin tarihinin önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.