İktisatbank BTM 2. Ligi 28 Mayıs'ta başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Ligi’nin başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre lig 28-29 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak. Transfer dönemi de uzatılırken, takımlar 23 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yapılan açıklamada ligin fikstür çekiminin tarihinin önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.
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