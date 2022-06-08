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İktisatbank BTM 2. Lig’de 3. Hafta sonuçları

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İktisatbank BTM 2. Lig’de 3. Hafta sonuçları
1.GRUP
Gayretköy-Zümrütköy: 3 – 1
Yedidalga Aksu-Gaziveren: 0 – 0
Akçay-Poy Rent A Car Yeşilyurt: 4 – 0
 
2.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz-Kalkanlı: 3 – 0
Yeşil HarnıpKozanköy-Çamlıbel: 0 - 0  
Akdeniz-Mevlevi:                   0 – 1
 
3.GRUP
Pınarbaşı-Alayköy:       3-1
Serhatköy-Bahçeli:        0-6
Ağırdağ Boğaz-Şirinevler 2-0
 
4.GRUP
Pergama-Aslanköy:       0-2
Yeniceköy-Gaziköy:      2-2
 
5.GRUP
Yenişehir-Korkuteli:     2-3
Güvercinlik-Pile            1-2
Tuzla-Çayönü:              0-0
 
7.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Ergazi:3-3
Bafra-Yarköy:               1-2
Dipkarpaz-Ardahan:     1 - 2 
 
6.GRUP
Alaniçi-SFC Boğaziçi:   0 – 5
Mutluyaka - Tatlısu Seracılar: 1 – 2
 
9 HAZİRAN 2022, PERŞEMBE
6.GRUP
17.30 Geçitkale Stadı’nda AutoriteCivisil-Ötüken
 
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