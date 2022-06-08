İktisatbank BTM 2. Lig’de 3. Hafta sonuçları

1.GRUP
Gayretköy-Zümrütköy: 3 – 1
Yedidalga Aksu-Gaziveren: 0 – 0
Akçay-Poy Rent A Car Yeşilyurt: 4 – 0
2.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz-Kalkanlı: 3 – 0
Yeşil HarnıpKozanköy-Çamlıbel: 0 - 0
Akdeniz-Mevlevi: 0 – 1
3.GRUP
Pınarbaşı-Alayköy: 3-1
Serhatköy-Bahçeli: 0-6
Ağırdağ Boğaz-Şirinevler 2-0
4.GRUP
Pergama-Aslanköy: 0-2
Yeniceköy-Gaziköy: 2-2
5.GRUP
Yenişehir-Korkuteli: 2-3
Güvercinlik-Pile 1-2
Tuzla-Çayönü: 0-0
7.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Ergazi:3-3
Bafra-Yarköy: 1-2
Dipkarpaz-Ardahan: 1 - 2
6.GRUP
Alaniçi-SFC Boğaziçi: 0 – 5
Mutluyaka - Tatlısu Seracılar: 1 – 2
9 HAZİRAN 2022, PERŞEMBE
6.GRUP
17.30 Geçitkale Stadı’nda AutoriteCivisil-Ötüken
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