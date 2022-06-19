İktisatbank BTM 2. Lig 5. Haftasında tüm sonuçlar

1.GRUP
Zümrütköy-Yedidalga Aksu: 0 – 1
Gayretköy-Poy Rent Yeşilyurt 3 – 1
Akçay-Gaziveren: 3 – 1
2.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz-Mevlevi: 2 – 1
Kalkanlı-Yeşil H. Kozanköy 2 – 2
Akdeniz-Çamlıbel: 1 – 4
3.GRUP
Pınarbaşı-Şirinevler: 0 – 3
Ağırdağ Boğaz-Bahçeli 4 – 1
Alayköy-Serhatköy: 3 – 2
4.GRUP
Pergama-Gaziköy: 2 – 0
Yeniceköy-Kırıkkale: 1 – 2
5.GRUP
Yenişehir-Çayönü: 1 – 1
Tuzla-Pile : 1 – 2
Korkuteli-Güvercinlik: 5 – 3
6.GRUP
Autorite Civisil-Tatlısu Seracılar:2 – 3
Alaniçi-Ötüken : 1 – 5
SFCBoğaziçi-Mutluyaka:2 – 1
7.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Ardahan:3 – 0
Ergazi-Bafra : 2 – 2
Dipkarpaz-Yarköy: 1 – 1
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