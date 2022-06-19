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İktisatbank BTM 2. Lig 5. Haftasında tüm sonuçlar

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İktisatbank BTM 2. Lig 5. Haftasında tüm sonuçlar
1.GRUP
Zümrütköy-Yedidalga Aksu:           0 – 1 
Gayretköy-Poy Rent Yeşilyurt        3 – 1
Akçay-Gaziveren:                            3 – 1


2.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz-Mevlevi:                   2 – 1
Kalkanlı-Yeşil H. Kozanköy 2 – 2
Akdeniz-Çamlıbel:                  1 – 4


3.GRUP
Pınarbaşı-Şirinevler:               0 – 3
Ağırdağ Boğaz-Bahçeli           4 – 1
Alayköy-Serhatköy:               3 – 2


4.GRUP
Pergama-Gaziköy:                  2 – 0
Yeniceköy-Kırıkkale:    1 – 2

5.GRUP
Yenişehir-Çayönü:        1 – 1
Tuzla-Pile :                    1 – 2
Korkuteli-Güvercinlik:  5 – 3

6.GRUP
Autorite Civisil-Tatlısu Seracılar:2 – 3
Alaniçi-Ötüken :            1 – 5
SFCBoğaziçi-Mutluyaka:2 – 1


7.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Ardahan:3 – 0  
Ergazi-Bafra :                2 – 2
Dipkarpaz-Yarköy:       1 – 1
 
 
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