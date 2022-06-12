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İktisatbank BTM 2. Lig 4. Hafta sonuçları

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İktisatbank BTM 2. Lig 4. Hafta sonuçları
1.GRUP
Gaziveren-Gayretköy:  1-1
Poy Rent A Car Yeşilyurt-Zümrütköy: 4- 1
Yedidalga Aksu-Akçay: 1-1
 
2.GRUP
Çamlıbel-Yeşiltepe Ilgaz : 1- 4
Mevlevi-Kalkanlı:            4 – 3  
Yeşil HarnıpKozanköy-Akdeniz: 4 – 0   


3.GRUP
Şirinevler-Alayköy:         2 – 1
Serhatköy-Ağırdağ Boğaz: 0 – 11
Bahçeli-Pınarbaşı:           0 – 1


4.GRUP
Gaziköy-Aslanköy :         1 – 2
Kırıkkale-Pergama :        6 – 1


5.GRUP
Pile-Yenişehir :                                 5 – 1
Çayönü-Korkuteli :         2 – 2
Güvercinlik-Tuzla:           1 – 3
 
6.GRUP
Ötüken-SFC Boğaziçi:    1 – 1
Mutluyaka-AutoriteCivisil: 2 – 2
Tatlısu Seracılar-Alaniçi: 3 – 1
 
7.GRUP
Yarköy-Kaplıca Karadeniz 61: 0 – 2
Ardahan-Ergazi :              2 – 9
Bafra-Dipkarpaz:             0 – 4

 
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