İktisatbank BTM 2. Lig 4. Hafta sonuçları

1.GRUP
Gaziveren-Gayretköy: 1-1
Poy Rent A Car Yeşilyurt-Zümrütköy: 4- 1
Yedidalga Aksu-Akçay: 1-1
2.GRUP
Çamlıbel-Yeşiltepe Ilgaz : 1- 4
Mevlevi-Kalkanlı: 4 – 3
Yeşil HarnıpKozanköy-Akdeniz: 4 – 0
3.GRUP
Şirinevler-Alayköy: 2 – 1
Serhatköy-Ağırdağ Boğaz: 0 – 11
Bahçeli-Pınarbaşı: 0 – 1
4.GRUP
Gaziköy-Aslanköy : 1 – 2
Kırıkkale-Pergama : 6 – 1
5.GRUP
Pile-Yenişehir : 5 – 1
Çayönü-Korkuteli : 2 – 2
Güvercinlik-Tuzla: 1 – 3
6.GRUP
Ötüken-SFC Boğaziçi: 1 – 1
Mutluyaka-AutoriteCivisil: 2 – 2
Tatlısu Seracılar-Alaniçi: 3 – 1
7.GRUP
Yarköy-Kaplıca Karadeniz 61: 0 – 2
Ardahan-Ergazi : 2 – 9
Bafra-Dipkarpaz: 0 – 4
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