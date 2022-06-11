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İktisatbank BTM 2. Lig 4. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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İktisatbank BTM 2. Lig 4. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
BUGÜN
3.GRUP
Şirinevler-Alayköy:         2 – 1
Serhatköy-Ağırdağ Boğaz: 0 – 11
4.GRUP
Gaziköy-Aslanköy :         1 – 2
Kırıkkale-Pergama :        6 – 1
5.GRUP
Pile-Yenişehir :               5 – 1
Çayönü-Korkuteli :         2 – 2
Güvercinlik-Tuzla:          1 – 3
7.GRUP
Yarköy-Kaplıca Karadeniz 61: 0 – 2
Ardahan-Ergazi :              2 – 9
Bafra-Dipkarpaz:             0 – 4
12 Haziran 2022, Pazar
1.GRUP
18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren-Gayretköy (Mustafa Torun)
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Poy Rent A Car Yeşilyurt-Zümrütköy (Arif Malek)
18.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu-Akçay (Rıdvan Çetinkaya)
2.GRUP
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Çamlıbel-Yeşiltepe Ilgaz (İsmail Ercan)
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Mevlevi-Kalkanlı (Olgun Canik)
18.00 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Yeşil HarnıpKozanköy-Akdeniz (Yusuf Atlar)
3.GRUP
18.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Bahçeli-Pınarbaşı (Serdar Gürpınar)
6.GRUP
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ötüken-SFC Boğaziçi (Tufan Çerçioğlu)
18.00 Geçitkale Stadı’nda Mutluyaka-AutoriteCivisil (Burak Mandıralı)
18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar-Alaniçi (Serkan Özdenkçi)
 
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