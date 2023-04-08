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İktisatbank BTM 1.Lig’de 16. Hafta günün sonuçları

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İktisatbank BTM 1.Lig’de 16. Hafta günün sonuçları
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İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP (16.HAFTA)
BUGÜN
German Gold Akova Vuda-Vadili: 3 – 1
Pile-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor: 0 – 0
Mehmetçik-Kaplıca Karadeniz 61: 0 – 1
Geçitkale-Türkmenköy: 1 – 0
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP (16.HAFTA)
9 Nisan 2023, Pazar
12.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy’nda Tatlısu-Denizli (Abdullah Genç)
12.00 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Miracle Demirhan (Olgun Canik)
12.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Ortaköy-Ozanköy (Burak Mandıralı)
12.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Bostancı Bağcıl (Murat İzci)

 
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