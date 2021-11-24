İktisatbank BTM 1.Lig gupları belli oldu

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu Niyazi Güvenir başkanlığında toplanarak kararlar aldı. Buna göre İktisatbank BTM 1.Lig'de fikstür çekiminin 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te çekilmesine karar verilirken, gruplar da açıklandı.
Alınan kararlar şöyle;
23 Kasım 2021 tarihinde toplanan BTM Ligi Kurulu aşağıdaki kararı aldı:
1) İktisatbank BTM 1.Lig’in fikstür çekiminin 1 Aralık 2021 Çarşamba günü, saat 14.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılmasına,
2) İktisatbank BTM 1.Ligi’nin 2021-2022 Statüsü’nün KTFF resmi web sitesinden yayınlanmasına,
3) İktisatbank BTM 1.Lig’in Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olarak ikiye ayrılmasına ve grupların aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
1461 İskele Trabzonspor
Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü
Demirhan Spor Kulübü
Geçitkale Günay Spor Kulübü
Gülgün Süt Düzova Gençlik ve Spor Kulübü
Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü
Serdarlı Gençler Birliği
Türkmenköy Aydın Spor Kulübü
Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü
Yenierenköy Türk Spor Kulübü
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Denizli Spor Kulübü
Dikmen Gücü Spor Kulübü
Doğancı Spor Kulübü
Karaoğlanoğlu Spor Birliği
Lapta Türk Birliği Spor Kulübü
Ortaköy Spor Kulübü
Ozanköy Spor Kulübü
Sadrazam Kayalar Spor Kulübü
Tatlısu Halk Odası Beylerbeyi Spor Kulübü
Yılmazköy Spor Kulübü