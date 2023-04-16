İktisatbank BTM 1.Lig 17. Hafta sonuçları

BEYAZ GRUP
Ozanköy-Tatlısu : 2 – 0
Miracle Demirhan-Ortaköy: 4 – 2
Bostancı Bağcıl-Seren Süt Dikmen Gücü 3 – 1
Denizli-Karaoğlanoğlu: 4 – 0
Gülgün Süt Düzova-Mevlevi: 6 – 0
KIRMIZI GRUP
Türkmenköy-Pile: 1 – 5
Kaplıca Karadeniz 61-Dem’s Cons. Çanakkale: 2 - 0
Vadili-Mehmetçik: 1 – 0
Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor-German Gold Akova Vuda:1 – 2
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