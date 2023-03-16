İktisatbank BTM 1.Lig 13. Hafta hakemleri açıklandı

İktisatbank BTM 1.Lig 13. Hafta maç programı ve hakemleri açıklandı.
Kırmızı Grup’ta Cumartesi ve Pazar günü ikişer maç, Beyaz Grup’ta ise Cumartesi günü 3, Pazar günü ise 2 maç oynanacak.
İki grupta da tüm maçlar 11.30’da başlayacak.
İktisatbank BTM 1.Lig 13. Hafta maçları ve hakemleri şöyle:
KIRMIZI GRUP
18 Mart 2023, Cumartesi
11.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Dem’sCons.Çanakkale (Şakir Azizoğlu)
11.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda German Gold Akova Vuda-Geçitkale (Mehmet Volkan Çelik)
19 Mart 2023, Pazar
11.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-Mehmetçik (Murat İzci)
11.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor-Kaplıca Karadeniz 61 (Olgun Canik)
BEYAZ GRUP
18 Mart 2023, Cumartesi
11.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Ortaköy-Seren Süt Dikmen Gücü (Olgun Canik)
11.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Ozanköy (İbrahim Katmer)
11.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Demirhan-Denizli (Zekai Töre)
19 Mart 2023, Pazar
11.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-B.Bağcıl (Burak Mandıralı)
11.30 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Tatlısu (Berk Bağrıkara)
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