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İktisatbank BTM 1. Lig’de 14. Hafta sonuçları

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İktisatbank BTM 1. Lig’de 14. Hafta sonuçları
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KIRMIZI GRUP
Geçitkale-Vadili: 2 - 1
Kaplıca Karadeniz 61-Türkmenköy: 2 – 1
Çanakkale- İskele Trabzonspor: 2 – 0
Pile- Akova Vuda: 2 – 2
BEYAZ GRUP
Tatlısu-B.Bağcıl: 0 – 4
Denizli-Düzova:  2 – 0
Dikmen Gücü-Ozanköy: 2 – 1
Mevlevi-Ortaköy: 1 – 1
Karaoğlanoğlu-M.Demirhan: 0 – 7  
 
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