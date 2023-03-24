İktisatbank BTM 1. Lig’de 14. Hafta heyecanı

İktisatbank BTM 1. Ligin 14. Haftası iki grupta hafta sonu oynanacak birbirinden zorlu maçlarla tamamlanacak.

Kırmızı Grupta ilk yenilgisini alan lider Çanakkale bu hafta ligin dibinde yer alan Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor’u konuk edecek.

Beyaz Grup’ta ise lider Ozanköy alt sıralardan kurtulmak isteyen Dikmen Gücü’ne konuk olacak.



KIRMIZI GRUP

25 Mart 2023, Cumartesi

11.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Vadili (Burak Mandıralı)

11.30 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Türkmenköy (Fatih Bardakçıoğlu)

26 Mart 2023, Pazar

11.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Dem’sCons Çanakkale-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor (Abdullah Genç)

11.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-German Gold Akova Vuda (Yusuf Atlar)

BEYAZ GRUP

25 Mart 2023, Cumartesi

11.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-B.Bağcıl (Mustafa Torun)

11.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Gülgün Süt Düzova (Olgun Canik)

26 Mart 2023, Pazar

11.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Seren Süt Dikmen Gücü-Ozanköy (Serkan Özdenkçi)

11.30 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Ortaköy (Arif Malek)

11.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-M.Demirhan (Ferhat Tuna)

