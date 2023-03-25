İktisatbank BTM 1. Lig’de 14. hafta günün sonuçları ve yarının programı

KIRMIZI GRUP
BUGÜN
Geçitkale-Vadili: 2 - 1
Kaplıca Karadeniz 61-Türkmenköy: 2 – 1
26 Mart 2023, Pazar
11.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Dem’sCons Çanakkale-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor (Abdullah Genç)
11.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-German Gold Akova Vuda (Yusuf Atlar)
BEYAZ GRUP
BUGÜN
Tatlısu-B.Bağcıl: 0 – 4
Denizli-Düzova: 2 – 0
26 Mart 2023, Pazar
11.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Seren Süt Dikmen Gücü-Ozanköy (Serkan Özdenkçi)
11.30 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Ortaköy (Arif Malek)
11.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-M.Demirhan (Ferhat Tuna)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.