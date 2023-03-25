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İktisatbank BTM 1. Lig’de 14. hafta günün sonuçları ve yarının programı

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İktisatbank BTM 1. Lig’de 14. hafta günün sonuçları ve yarının programı
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KIRMIZI GRUP
BUGÜN
Geçitkale-Vadili: 2 - 1
Kaplıca Karadeniz 61-Türkmenköy: 2 – 1
26 Mart 2023, Pazar
11.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Dem’sCons Çanakkale-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor (Abdullah Genç)
11.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-German Gold Akova Vuda (Yusuf Atlar)
BEYAZ GRUP
BUGÜN
Tatlısu-B.Bağcıl: 0 – 4
Denizli-Düzova:  2 – 0
26 Mart 2023, Pazar
11.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Seren Süt Dikmen Gücü-Ozanköy (Serkan Özdenkçi)
11.30 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Ortaköy (Arif Malek)
11.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-M.Demirhan (Ferhat Tuna)
 
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