İktisatbank BTM 1. Lig 9. hafta maç sonuçları

BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Kurtsan G. 1461 İskele Trabzonspor- Vadili: 1 – 1
Kaplıca Karadeniz 61 – Geçitkale: 3 – 3
DEM’s Çanakkale – Mehmetçik: 4 – 0
Türkmenköy – German Gold Akova: 2 – 1
BTM 1. Lig Beyaz Grup
B.Bağcıl – Mevlevi: 3 – 0
Karaoğlanoğlu – Tatlısu: 0 – 0
Denizli – Seren Süt Dikmen: 4 – 0
Gülgün Süt Düzova – Ortaköy: 0 – 1
Miracle Demirhan – Ozanköy : 0 – 0
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